Wie die bernische Volkswirtschaftsdirektion am Dienstag mitteilte, sahen Bergsteiger zwischen dem 28. und dem 30. Juni den Bären auf dem zur Gemeinde Innertkirchen BE gehörenden Steingletscher. Zudem wurden in diesem Grenzgebiet zum Kanton Uri Bärenspuren gefunden.

Ob sich der Bär weiterhin in dieser Region aufhält, ist nicht bekannt. Ebenfalls offen ist, ob es sich beim Tier um den Bären handelt, der Ende Mai in Eriz fotografiert wurde.

Die bernische Volkswirtschaftsdirektion ruft Personen auf, die Bären beobachten, dies der bernischen Wildhut zu melden. Auch appelliert sie an Menschen, die in die Nähe des Bären kommen, Distanz zu wahren: Der Bär sei ein Raubtier.

Die Sichtung des Bären von Eriz vor gut einem Monat hatte im Kanton Bern ein sehr grosses Echo ausgelöst. War es doch das erste Mal seit mehr als 190 Jahren, dass das Berner Wappentier in freier Wildbahn gesehen wurde.

Damals wurde spekuliert, dass es sich beim "Erizer Bären" um ein Tier handeln könnte, das von Graubünden her via Kanton Uri ins Bernbiet vordrang.