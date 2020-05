Im Kampf gegen das Coronavirus droht ein Software-Chaos – Kantone können sich nicht auf Lösung einigen

Wenn sich Carla Schaubhut, eine junge Ärztin aus Basel, an die Arbeit macht, dann streift sie sich in diesen Tagen keinen weissen Kittel über. Stattdessen setzt Schaubhut ein Headset auf. Dann ruft sie an diesem Morgen einen jungen Mann an, der am Vortag erfahren hat, dass er an Covid-19 erkrankt ist. Und macht sich auf die Fersen des Virus.

Schaubhut hat Medizin studiert, seit bald einem Jahr ist sie beim Gesundheitsdepartement der Stadt Basel tätig, Abteilung Sozialmedizin. Vor ein paar Wochen, als das Coronavirus die Schweiz überrollte, verwandelte sie sich in eine Detektivin. Mehr oder weniger über Nacht wurde das Contact Tracing zum Gebot der Stunde: Infizierte ausfindig machen. Ihre Kontaktpersonen eruieren. Sie isolieren. Und so die Verbreitung des Virus eindämmen.

Mit den Lockerungen gewinnt Contact Tracing an Bedeutung

Schaubhut und ihre Teamkollegen arbeiteten damals bis tief in die Nacht. Spannend sei das gewesen, aber auch sehr anstrengend, sagt die Baslerin, «Epidemiologie live, wenn man so will.» Doch irgendwann war klar, dass es gegen das Virus kein Ankommen gibt, so rasend schnell verbreitete es sich. Die Fallzahlen waren schlicht zu hoch. Basel musste die Kontaktsuche aufgeben, so wie das fast die ganze Schweiz tat. Das Land sah im Kampf gegen das Virus keinen anderen Ausweg, als sich selbst lahmzulegen, vorübergehend zumindest.

Doch damit ist es nun allmählich vorbei. Schon vorletzte Woche hat sich die Schweiz ein wenig geöffnet, und am Montag machen auch Schulen, Geschäfte und Restaurants wieder auf. Damit rückt auch das Contact Tracing wieder in den Vordergrund. Es ist der zentrale Pfeiler der Eindämmungsstrategie des Bundes. Ab Montag soll jeder Infizierte entdeckt, jede Kontaktperson in Quarantäne gesteckt werden. Und so das Virus unter Kontrolle bleiben. Es geht nun darum, zu verteidigen, was der teilweise Lockdown gebracht hat. Erledigen müssen diese riesige Aufgabe die Kantone. Und dort Frauen und Männer wie Carla Schaubhut.