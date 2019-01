Schon jetzt spiele ein Drittel der Weltbevölkerung regelmässig am Bildschirm, so schreibt die «Süddeutsche Zeitung» in ihrer Wochenendausgabe vom 12./13. Januar 2019. Und: Videospiele hätten ihr schlechtes Image verloren – neue Studien deuteten an, dass Spiele psychischen Krankheiten vorbeugen als auch Therapien unterstützen können.

Die «Süddeutsche Zeitung» nennt konkrete Beispiele: So reduziere das Spiel «Boson X» bei depressiven Patienten grüblerisches Denken. Und Shooter wie «Call of Duty» stärkten offenbar Aufmerksamkeitsleistung,räumliches Vorstellungsvermögen oder die Leseleistung von Menschen mit Dyslexie. Forscher versprächen sich von Videospielen einen Nutzen für die Prävention und Behandlung von Schizophrenie – weil hier gerade auch diese kognitiven Fähigkeiten abnehmen.

Jochen Mutschler, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Chefarzt an der Privatklinik Meiringen, will Videospiele ebenfalls nicht von vorneweg verteufeln: «Natürlich sind manche Games so produziert, dass der Suchtfaktor steigt. Doch wird der Begriff der Sucht heute schon inflationär gebraucht – es gibt die Arbeitssucht, die Sexsucht, die Kaufsucht. Um Videospielsucht vorzubeugen, sollte man verschiedene Spiele spielen. Die Suchtgefahr ist grösser, wenn man auf ein Game fokussiert.»

Für Jochen Mutschler muss es noch kein Zeichen von Abhängigkeit sein, wenn jemand sechs Stunden am Tag gamt: «Die Zeit ist kein Diagnosekriterium.» Die Privatklinik Meiringen verzeichne bislang sehr wenig Patientenzulauf, was Videospielsucht betrifft – im globalen Vergleich habe Asien bei Spielsucht die Nase vorn. In Meiringen baut man derzeit neben einem ambulanten auch noch ein stationäres Zentrum für Verhaltenssüchte wie Spiel-, Internet-, Kaufsucht auf.

«Die Forschung zu ‹Internet Gaming Disorder› geht jetzt erst richtig los. Gab es 2012 8 Studien weltweit, waren es 2017 158. Es ist noch nicht absehbar, wie viele Videospielsüchtige wir in einigen Jahren haben werden.» Man wisse inzwischen aber, dass bei Gamesucht die gleichen Hirnregionen betroffen sind wie bei stoffbezogenen Süchten. «Das Belohnungssystem verändert sich. Das Gehirn baut sich um und fokussiert auf den Reiz des Spiels. Hat man die Sucht überwunden, baut sich das Gehirn neu um, aber die Sucht muss aktiv verlernt werden. Und es muss eine Einsicht da sein.»