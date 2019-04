Schon Napoleons Ehefrau Joséphine schmückte sich mit dem feinen Tuch. Der Modemacher Valentino soll über 200 Exemplare besessen haben und heute geben Gutbetuchte schon mal drei Monatslöhne eines Normalsterblichen aus, um einen zu ergattern: einen Schal aus Shahtoosh-Wolle der Tibetantilope. Sie gilt als wärmste, weichste und feinste Wolle der Welt.

Um einen einzigen Schal herzustellen, müssen bis zu fünf Tiere sterben. Denn für Shahtoosh, was auf Persisch so viel wie «von der Natur für den König» heisst, werden ausschliesslich Fasern von Kinn und Bauch verwendet. Die Antilopen leben in den tibetischen Hochplateaus in Höhen von bis zu 5000 Metern, wo sie einem harschen Klima ausgesetzt sind, und haben darum ein extrem warmes Fell.

Die Tiere legen lange Wanderungen zurück und können für die Schur nicht domestiziert werden. Wilderer schlachten sie regelrecht ab. Ihre Population wird noch auf rund 100 000 Tiere geschätzt; sie wurde innerhalb eines Jahrhunderts um 90 Prozent dezimiert und erholt sich erst allmählich. Seit 1979 ist der Verkauf und Besitz von Shahtoosh gemäss dem Washingtoner Artenschutzabkommen weltweit streng verboten.