Ignazio Cassis und der Staatsjournalismus: Der Bundesrat lanciert ein Newsportal, das sogar intern umstritten ist

Die Botschaft soll sich in Herz und Hirn möglichst vieler Schweizer einbrennen: «Das internationale Genf ist ein Zentrum der multilateralen Diplomatie.» Diesen Satz wiederholt Aussenminister Ignazio Cassis gerne, in unterschiedlichen Formulierungen zwar, aber trotzdem wie ein Mantra. Die Bedeutung der Rhonestadt ist unbestritten. Die UNO, die WHO und das Rote Kreuz haben hier ihren Amtssitz. 37 internationale Organisationen und 179 Staaten mit ständiger Vertretung sind präsent.

In Genf laufen viele Fäden der Welt zusammen. Nur dringt dies in der Schweiz kaum durch, glaubt jedenfalls der Bundesrat. Er will, dass mehr über das internationale Genf gesprochen wird. Die «Verbesserung der Kommunikation» ist Teil eines Massnahmenpakets zur Stärkung der Schweiz als Gaststaat internationaler Organisationen.