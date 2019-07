Leid tat ihm Susanne (Name geändert) schon, als er sie mit Anfang 20 auf einem Online-Portal kennen lernte. Bereits während des ersten Treffens behauptete sie theatralisch, in einer Beziehung zu stecken, in der sie viel Gewalt erleide. Weissenberg glaubte ihr die Story und tröstete sie, fühlte sich als Beschützer. Er tat alles, um ihre Wünsche zu erfüllen und sie zufriedenzustellen – vor allem materiell. Schmuck, Kleidung, Luxusferien: Susanne hatte nie genug. Bekam sie nicht, was sie sich wünschte, weinte sie. «Ich war beziehungsunerfahren und dachte, das sei normal», erinnert sich Weissenberg. Der Haussegen war abhängig von seiner Zahlungskraft.

Susannes Wünsche wurden immer mehr. Autos mussten her, ein Anbau am Haus, eine Umgestaltung des Gartens. Zufrieden war sie nur, wenn Nachbarn, Bekannte und Freunde staunten. Nur genügte das Geld bald nicht mehr – und so hatte Weissenberg mit anzupacken. Es muss zu dieser Zeit gewesen sein, als Susanne merkte, dass Gewalt ihren Partner zu Höchstleistungen antreiben kann.

Zum ersten Mal handgreiflich wurde sie auf einem Wochenendtrip. Die Unterkunft entsprach nicht ihren Vorstellungen, war ein «Drecksloch». Das teilte sie denn auch dem Hotelier mit. Weil sich Weissenberg schämte, verliess er die Rezeption. Susanne ging ihm nach, schrie ihn unentwegt an, beleidigte ihn und schlug ihn ins Gesicht.

Er wartete, bis der Ausbruch vorbei war

Von diesem Zeitpunkt an brachte sie jede Kleinigkeit so sehr in Rage, dass sie ihren Partner dauernd drangsalierte. Die falschen Blumen, Verspätung, zu heisses Wetter: Alles war Grund genug. Sie prügelte auf ihn ein, schubste ihn sogar die Kellertreppe runter, wobei er sich ein Bein brach. Anstatt auszuholen, kauerte sich Weissenberg am Boden zusammen und wartete, bis der Ausbruch vorbei war. Weissenberg sagt: