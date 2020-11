«Ich gehe leider davon aus, dass sich die Situation nicht rasch bessert»: Coronakrise führt zu mehr häuslicher Gewalt

Die Befürchtung im Frühling war gross: Wegen des Lockdowns könnte es vermehrt zu häuslicher Gewalt kommen, warnten Experten. Der Bund rief eigens eine Taskforce zum Thema ein und machte mit Plakaten auf Hilfsangebote aufmerksam. Anfang Juni dann die Entwarnung: Ein schweizweiter Anstieg sei ausgeblieben, teilte die Taskforce mit. Der Hinweis, in einzelnen Kantonen stellten die Opferhilfestellen seit Mitte Mai eine Zunahme der Beratungen fest, ging dabei unter.

Inzwischen zeigt sich: Die Momentaufnahme kurz nach dem Lockdown war trügerisch. In manchen Kantonen verzeichnen Polizei und Fachstellungen durchaus eine Zunahme. Von «deutlich mehr Fällen» im Jahr 2020 sprach kürzlich die Zürcher Regierungspräsidentin Silvia Steiner. Die Kantonspolizei Zürich rechnet für das gesamte Jahr mit 3160 Fällen – rund 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Schweizweite Zahlen gibt es noch nicht. Anfragen in anderen Kantonen legen aber nahe, dass der Trend zwar nicht flächendeckend ist, aber neben Zürich auch einzelne weitere Regionen betrifft. So verzeichnet die Kantonspolizei Aargau von Januar bis September zirka 11 Prozent mehr Fälle von häuslicher Gewalt. Die Kantonspolizei Bern kann noch keine Zahlen nennen, spricht aber von einer «klar steigenden Tendenz» im zweiten Halbjahr 2020. Und die Kantonspolizei St. Gallen musste von August bis Oktober fast 40 Prozent mehr so genannte «Interventionen im häuslichen Bereich» durchführen. Dabei geht es nicht immer um häusliche Gewalt – auch beispielsweise ein lautstarkes Gespräch, das Nachbarn der Polizei melden, fällt in diese Kategorie. Ob auch die häusliche Gewalt gestiegen ist, ist noch unklar.

Finanzielle Sorgen verschärfen Spannungen

In manchen Regionen berichten Beratungsstellen von einem Anstieg. So sagt Brigitte Greuter, Geschäftsführerin der Opferhilfe beider Basel: «Wir verzeichnen dieses Jahr eindeutig mehr Beratungen.» Während des Lockdowns seien die Anfragen zwar gesunken, danach aber deutlich angestiegen. In Basel-Landschaft betrage die Zunahme der Beratungen gegenüber dem Vorjahr rund 10 Prozent, in Basel-Stadt sei der Anstieg noch höher – wobei die Teilrevision des Polizeigesetzes einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben dürfte.

Schwankungen sind normal, wie Experten betonen. Laut Studien gibt es zum Beispiel während Fussballweltmeisterschaften mehr häusliche Gewalt. Derzeit liegt aber eine andere Erklärung auf der Hand: Corona.

Greuter geht wie andere Experten davon aus, dass die Zunahme auch mit der Coronakrise zusammenhängt. Die herrschende Unsicherheit, Angst vor Jobverlust, Homeoffice oder Quarantäne in kleinen Wohnungen: All das könnte die Zahlen nach oben getrieben haben. «Man weiss aus Studien, dass finanzielle Sorgen einen Einfluss auf häusliche Gewalt haben», sagt sie. «Deshalb gehe ich leider auch davon aus, dass sich die Situation nicht rasch bessert.»