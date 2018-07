Zudem dürfte stellenweise bereits am Dienstag, verbreitet dann aber ab Mittwoch die 30-Grad-Marke geknackt werden – zumindest dürfte sich in Aarau und in Basel das Thermometer in dieser Region bewegen. Im Wallis sind gar 32 Grad angesagt. In der Meteorologie spricht man ab dem Erreichen von 30 Grad von einem Hitzetag. Folgen mehrere solcher Hitzetage aufeinander, kann von einer Hitzewelle gesprochen werden.