Wie die Gemeinde Zermatt am späteren Mittwochabend mitteilte, führte der Triftbach seit 18 Uhr Hochwasser. Grund dafür sei der Ausbruch einer Gletschertasche. Dabei handelt es sich um einen unterirdischen See, der sich plötzlich und unkontrolliert entleert. Dieses Wasser führt jeweils viel Moränenmaterial, also Sand und Steine mit.

Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser sprach auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA von einer "nicht kalkulierbaren Laune der Natur". Für die Bevölkerung hat gemäss Mitteilung der Gemeinde keine Gefahr bestanden, verletzt wurde niemand.