Hochseeflotten-Prozess: Reeder soll 7,5 Jahre ins Gefängnis

Am dritten Prozesstag im sogenannten Hochseeflotten-Prozess hat der Staatsanwalt am Donnerstag seine Strafanträge gegen Hans-Jürg Grunder bekannt gegeben. Grunder soll nach Ansicht der Behörde 7,5 Jahre ins Gefängnis, 360 Tagessätze à 150 Franken leisten und zudem 1,4 Millionen Franken Entschädigungszahlungen berappen müssen.

Die Berner Staatsanwaltschaft wirft dem 66-Jährigen Leistungsbetrug, Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung und Urkundendelikte vor. Er soll widerrechtlich überhöhte Bürgschaften für Schiffe erwirkt und sich Vermögensvorteile von über 100 Millionen Franken verschafft haben. Der Bund hat über 200 Millionen Franken an Steuergeldern verloren, weil er für ein gutes Dutzend von Hochseeschiffen des Reeders bürgte, dem das Geld ausging. 2017 stiess der Bund die Schiffe nach jahrelangem Hin und Her in einem Notverkauf an einen kanadisch-libanesischen Käufer ab.

Für Grunder gilt die Unschuldsvermutung. Seine Verteidigung wird sich später zu den Strafanträgen äussern. Der Bund tritt auch als Privatkläger auf.