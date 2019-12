Hoch, höher am höchsten: Die Rückkehr der Hochhäuser – und des Grössenwahns

Aus 162 Metern Höhe wirken die Züge und Autos, die unten über die Rheinbrücke Richtung Deutschland fahren, wie Spielzeuge. Die Aussicht in den Jura und auf der anderen Seite bis zu den ­Vogesen raubt einem den Atem. Die umliegenden Hügel spiegeln sich in der Rückwand der Pebbles-Lounge. Das ist die Bar ganz oben im Roche-Turm in Basel. Er ist mit 178 Metern das höchste Gebäude der Schweiz. Zuoberst haben nur die Haustechniker Zugang. Das höchste begehbare Stockwerk liegt auf den beschriebenen 162 Metern.

An diesem sonnigen Wintersamstag sieht das stufenförmig gebaute Hochhaus von weitem eher unscheinbar aus. Der Himmel spiegelte sich blau im Fensterglas und die weisse Fassade lässt das Ungetüm in den Wolken beinahe verschwinden. Oben erzählt eine Roche-Mitarbeiterin die Geschichte von Fritz Hoffmann, der mit Hustensaft anfing und einen Weltkonzern gründete. Wie gross und wie bedeutend der Pharmaproduzent für die Region ist, kann seit der Eröffnung im Jahr 2015 ­jeder schon von weitem sehen.

Und für manchen Basler besonders wichtig: Der Roche-Tower überragt das höchste Zürcher Hochhaus mit dem unbescheidenen Namen Prime-Tower um 52 Meter. Die «Prime-Trauer» hatte der Zürcher «Tages-Anzeiger» ausgerufen, als der 2011 eröffnete Büroturm als höchstes Gebäude der Schweiz schon wieder abgelöst wurde.

Wiederentdeckung eines Schmuddelkindes

Die beiden Türme stehen für die Rückkehr des Hochhauses in den 2010er- Jahren. Der Trend ist global und wurde am 4. Januar 2010 mit der Eröffnung des Burj-Khalifa-Turmes in Dubai eingeläutet. Mitten in de Wüste glänzen 828 Meter Glas, Stahl und Beton.

Schon einmal da gewesen war der Hochhausboom in den 1960er- und 1970er-Jahren. In diesen zwanzig Jahren wurden in der Schweiz über 340 Gebäude mit fünfzehn und mehr Stockwerken gebaut, wie in einer Immobilien-Studie der Credit Suisse nachzulesen ist. Es war die Zeit, als das ­Tscharnergut in Bern-Bethlehem, die Hardau-Hochhäuser in Zürich oder das Telli-Hochhaus in Aarau entstanden sind. Bei ihrer Eröffnung stiessen sie auf Begeisterung, doch bald schon galten sie als Schmuddelkinder.

«Die Hochhäuser wurden zunehmend als Problem wahrgenommen», sagt ETH-Architektur-Professorin Annette Gigon, die mit ihrem Partner Mike Guyer den Prime-Tower geplant und realisiert hat. Sie beschreibt die damalige Stimmung mit einer Anekdote: «Ich kann mich noch daran erinnern, wie ein Abfallsack für Schlagzeilen sorgte, der aus einem der oberen Stockwerke eines Hochhauses auf die Strasse fiel.

Damals wurde auch kritisiert, dass Mütter ihre Kinder nicht mehr aus dem Fenster hereinrufen können oder den Kleinen die Stockwerknummer auf die Hand schreiben mussten.» Die Wohnhochhäuser als Symbole für Gettoisierung und Verwahrlosung. Die Bürohochhäuser als Zeichen der Zubetonierung der Schweiz. In den letzten zwei Jahrzehnten beobachtete Gigon aber erneut ein Umdenken. «Die Stadt wurde als Lebensraum wieder attraktiv, die Menschen kehrten vom Land zurück. Durch das In-die-Höhe-Bauen erhofft man sich nun mehr Freiraum am Boden.»