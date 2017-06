Laut dem Wetterdienst MeteoNews war dies etwa in der Stadt Luzern der Fall, in Vevey VD, in Locarno-Monti, in Basel oder in Vaduz. Es sei das erste Mal in diesem Jahr, dass eine verbreitete Tropennacht registriert worden sei, sagte Nicola Möckli von MeteoNews am Mittwoch auf Anfrage. Im Südtessin war das Quecksilber bereits Ende Mai die ganze Nacht über der 20-Grad-Marke geblieben.

Das Ende der Hitzewelle ist noch lange nicht in Sicht: Auch für den Rest der Woche und das kommende Wochenende müsse tagsüber mit mehr als 30 Grad gerechnet werden, schreibt der Wetterdienst weiter. In der Nacht auf Freitag und auf Samstag seien dann auch im Flachland Tropennächte zu erwarten.