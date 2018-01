Der Mann fuhr auf der Hauptstrasse von Flims in Richtung Ilanz, als kurz nach 22 Uhr bei Schluein ein Hirsch von rechts auf die Strasse und direkt vor das Auto sprang. Der in Graubünden wohnhafte Portugiese habe eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern können, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Hirsch tot

Der Hirsch wurde auf die Motorhaube geschleudert und durchbrach mit den Beinen ein Seitenfenster. Dabei wurde der Lenker von den Läufen getroffen. Er erlitt Verletzungen im Gesicht und an der Schulter. Drittpersonen fuhren den Mann ins Spital nach Ilanz.

Der Hirsch überlebte den Zusammenprall mit dem Auto nicht. Er wurde getötet. Das Auto wurde total beschädigt.