«Mit 17 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung hat die Kommission entschieden», ruft Nationalrätin Silva Semadeni (SP, GR) mit Furor in den Saal, «mit 17 zu 5 Stimmen – bitte erinnern Sie sich daran». Sie merkt, dass ihr die Felle davonschwimmen – in nur einem Monat ist die Stimmung gekippt. Aller Voraussicht nach spricht sich der Nationalrat heute nämlich gegen eine Lösung aus, die Atomstrom aus der Grundversorgung gekippt und die notleidende Strombranche entlastet hätte. Aber der Reihe nach.

Auf dem Tisch des Parlaments liegt das Gesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze (siehe auch Infobox am Textende). Vor dem Hintergrund der finanziellen Schwierigkeiten der Stromkonzerne hat der Ständerat im Winter einen Paragrafen hineingepflanzt, der mit dem Gesetz faktisch wenig zu tun hat: So sollen die Stromunternehmen die Kosten der Eigenproduktion vollständig den gebundenen Kunden in der Grundversorgung – also Haushalten und KMU – anlasten können. Das Stöckli stellte sich damit gegen das Bundesgericht: Dieses hatte zuvor festgestellt, dass die Netzbetreiber die Preisvorteile, die sie auf dem internationalen Markt erzielen, anteilsmässig an die Endkunden weitergeben müssen.

Die Kommission des Nationalrats wollte Ende April davon jedoch nichts wissen und zimmerte stattdessen eine alternative Variante: Die gebundenen Kunden hätten gemäss dieser Lösung nur noch Strom aus einheimischen, erneuerbaren Energien beziehen können. Weil es für sie faktisch eine Abnahmegarantie ihrer Wasserkraft bedeutet hätte, begrüssten Stromkonzerne wie Axpo und Alpiq diesen Entscheid, auch wenn sie ursprünglich eine andere Sofortmassnahme in die Diskussion eingebracht hatten.