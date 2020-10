Hilferuf aus dem Spital Schwyz: «Wir haben einen der europaweit schlimmsten Ausbrüche»

(pi) Im Video des Spital Schwyz, das am Mittwoch auf Facebook veröffentlicht wurde, richtet sich unter anderem Reto Nüesch, Chefarzt Innere Medizin Spital Schwyz, an die Bevölkerung. «Wir haben immer mehr Patienten im Spital, denen es wirklich schlecht geht», so Nüesch. Und weiter: «Wir haben einen der europaweit schlimmsten Ausbrüche.»