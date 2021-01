Herdenschutzhunde schnappen zu: Die Zahl der Angriffe auf Wanderer steigt

Die junge Frau umlief die Ziegenherde im Tessin weiträumig. Dennoch bellte sie ein Herdenschutzhund an und schnappte schliesslich zu. «Das ist alles sehr schnell passiert», sagte die Frau gegenüber dem Fernsehen der italienischen Schweiz. Die Bilder mit den Bisswunden in beiden Beinen boten keinen schönen Anblick.

Schutzhunde bissen im letzten Jahr 26 Personen

Die eingangs erwähnte Frau ist nicht die einzige, die eine unliebsame Begegnung mit einem Vierbeiner mit Wachauftrag erlebt hat. Das Grundproblem: Oft führen Wander- und Bikerwege durch ein Gebiet, in dem Schutzhunde wirken. Trotz Beschilderung, Warnhinweisen und Konzepten zur Unfallverhütung lassen sich Konflikte nicht immer vermeiden. Sie scheinen sogar zuzunehmen. Gemäss Bafu bissen Herdenschutzhunde aus dem Bundesprogramm im letzten Jahr 26 Personen. Noch in den Jahren 2019 und 2018 verzeichnete das Bafu bloss 17 Beissvorfälle, noch vor fünf Jahren waren es weniger als zehn.

«Wer schützt uns vor den Herdenschutzhunden?», fragt deshalb Fabio Regazzi. Der Tessiner Nationalrat (Die Mitte) berichtet von wachsendem Unmut, auch bei Tourismusbetrieben. In einer Interpellation schlug er deshalb weitere Massnahmen vor, um Konfrontationen zwischen Mensch und Schutzhund «auf ein Minimum zu reduzieren» – zum Beispiel, indem Schutzhunde am Tag nur noch selten eingesetzt würden, weil der Wolf die Herden in der Regel in der Nacht angreife. Der Bundesrat findet dies keine gute Idee.