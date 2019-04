Der bisher spektakulärste Fall betraf in den 1980er-Jahren den Kantonswechsel des Laufentals. In einer ersten Abstimmung 1983 sprachen sich die Stimmbürger für einen Verbleib beim Kanton Bern aus. Nachdem bekannt geworden war, dass der Kanton Bern die Bern-Treuen mit Geldern aus einer «schwarzen Kasse» unterstützt hatte, ordnete das Bundesgericht eine Wiederholung an. Die zweite Abstimmung ergab ein knappes Mehr für Baselland.

Ein ähnliches Hickhack in Moutier ist noch im Gange. 2017 hatte sich die Gemeinde knapp für einen Kantonswechsel von Bern zum Kanton Jura ausgesprochen. Nach Vorwürfen, es seien auch Nicht-Wahlberechtigte zur Abstimmung zugelassen worden, erklärte das Regierungsstatthalteramt des Berner Juras den Urnengang für ungültig. Gegen diesen Entscheid sind Beschwerden beim bernischen Verwaltungsgericht hängig.