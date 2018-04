Michel Huissoud war begeistert. «Es ist sehr mutig von Bundesrat Guy Parmelin, dass er diesen alten Zopf zur Diskussion gestellt hat», sagte der Chef der Eidgenössischen Finanzkontrolle zur «Luzerner Zeitung».

Verteidigungsminister Parmelin machte kurz zuvor Anstalten, ein heisses Eisen anzufassen. «Machen wir noch Offset, also Kompensationsgeschäfte?», fragte er Ende 2016 in der «Nordwestschweiz». Er sagte: «Es kann interessant sein für unsere Unternehmen: Aufträge, Technologietransfer. Aber es kostet mehr. Und man muss sehr aufpassen: In Österreich kam es zu Korruption bei Gegengeschäften.»

Steilvorlage für die GSoA

Kaum hatte Parmelin dies gesagt, geriet er in Gegenwind. Der Grossteil der Industrie will auf Gegengeschäfte nicht verzichten. So setzt der Bundesrat bei der Kampfjet- und Luftabwehrbeschaffung Air2030 nun doch wieder voll auf Offset: Der Kaufpreis soll zu 100 Prozent kompensiert werden. Das heisst: Die Verkäufer der Jets und Raketen müssen der Schweiz Geschäfte im gleichen Betrag zuhalten.