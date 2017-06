Die grössten Niederschlagsmengen wurden gemäss Wetterdienst MeteoNews im Grenzgebiet der Kantone Luzern und Bern rund um den Napf gemessen. Auf dem Napf selber gingen zwischen Samstag 10.00 Uhr und Sonntag 6.30 Uhr 48 Liter pro Quadratmeter nieder, in Flühli LU im Entlebuch 41 Liter.

In Boltigen BE im Simmental sowie in Wünnewil FR im Sensebezirk wurden je 38 Liter registriert. Die grossen Niederschlagsmengen fielen fast ausnahmsweise im westlichen Teil des Landes. In der östlichen Hälfte der Schweiz verzeichnete einzig Hirzel ZH mit 37 Litern eine grosse Niederschlagsmenge.

Bereits am Samstagvormittag entstanden über dem Jura die ersten Gewitter, am Nachmittag folgten im Raum Bern und am Alpstein kräftige Gewitter. Am Abend gewitterte es hauptsächlich in der Zentralschweiz sowie im Raum Zürich und in der Nacht gab es in der Ostschweiz am Bodensee eine Blitzshow.

Feuerwehren mussten ausrücken

Zahlreiche Kantone und Feuerwehren meldeten Einsätze. Bei der kantonalen Notrufzentrale des Kantons Thurgau gingen rund 80 Schadensmeldungen ein. In den meisten Fällen mussten sie Keller auspumpen. In der Stadt Bern bewältigte die Berufsfeuerwehr 15 Einsätze und führte Kontrollen an der Aare durch.