Hebammen unter Verdacht: Chefarzt wirft Geburtshäusern Behandlungsfehler vor und fordert nationale Regeln

Jolanda* ist schwanger. Sie entscheidet sich, ihr Kind an einem speziellen Ort zur Welt zu bringen: im Geburtshaus Zürcher Oberland in Bäretswil. Mit über 300 Geburten pro Jahr ist es das grösste der Schweiz. Schon die Anfahrt ist besonders: Nach einer langen Fahrt durch die Grautöne der Agglomeration führt eine geschwungene Strasse auf eine Anhöhe, und plötzlich breitet sich das Panorama des Zürcher Oberlands aus. In dieser Landschaft stand früher ein Hotel. Vor 28 Jahren wurde es in ein Geburtshaus umgenutzt.

Die Patientinnen sollen sich weiterhin wie in einem Hotel fühlen und nicht wie in einem Spital. Die Badewannen sind so gross wie in einer Wellnessanlage. Die Notfallkoffer und die Sauerstoffgeräte lagern diskret im Hintergrund. In den Geburtszimmern weist nur eine metallene Rampe vor der Fensterwand auf den Notfall hin. Es ist der Zugang für die Ambulanz.

Am 10. Januar 2018 liegt Jolanda in diesem Zimmer, und stundenlang passiert nichts. Die Diagnose lautet Geburtsstillstand. Die Ursachen können unterschiedlich sein. Angst oder Stress können die Wehen stoppen. Hier setzt das Geburtshaus an. Die entspannte Atmosphäre soll die Frauen in die richtige Stimmung versetzen. Dazu gehört Geduld, manchmal sogar ein Nickerchen zwischendurch.

Hebammen sprechen von «der gekonnten Nichtintervention». Sie tendieren dazu, abzuwarten, während die Gynäkologen im Spital eher einen Eingriff empfehlen und die Geburt mit Medikamenten einleiten.

Das Warten bringt allerdings nichts, wenn der Geburtsstillstand nicht hormonelle, sondern physiologische Ursachen hat. Wenn das Baby zum Beispiel in der falschen Position liegt.

Jolanda wird von drei Hebammen betreut. Als der Geburtsstillstand fünf Stunden lang dauert, ist für sie der kritische Punkt erreicht. Sie holen die Sanität. Sechs Minuten dauert die Fahrt die geschwungene Strasse hinab ins Spital Wetzikon. Dort angekommen, besteht noch Grund zur Hoffnung. Die Herztöne des Babys schlagen normal. Nach einer Stunde entscheiden sich die Ärzte für einen Kaiserschnitt. Nach einer weiteren Stunde schneiden sie den Bauch auf, aber das Neugeborene können sie nicht mehr retten. Die Reanimationsversuche scheitern.

Chefarzt wirft den Hebammen Behandlungsfehler vor

Jeden Tag kommen in der Schweiz 236 Babys lebend zur Welt. Täglich verzeichnet das Bundesamt für Statistik aber auch eine Totgeburt. Das können sowohl Frühgeburten sein als auch Komplikationen wie bei Jolanda. Es ist eine traurige Tatsache des Lebens: Der Tod gehört schon von Anfang an dazu.

Doch in diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich den Verdacht, dass dies nicht so hätte sein müssen. Das ist die Abteilung, die auf schwere Gewaltkriminalität spezialisiert ist. Sie hat gegen die drei Hebammen ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet.

Ein Zwischenentscheid des Bundesgerichts zeigt nun, worauf die Ermittler den Verdacht stützen. Sie haben bei Daniel Surbek, Chefarzt für Geburtshilfe und fetomaternale Medizin des Berner Inselspitals, ein Gutachten eingeholt. Sein Fazit lautet: Die Hebammen hätten Behandlungsfehler begangen. Sie hätten zu lange gewartet.

Er sieht in diesem Fall ein grundsätzliches Problem. In einem zweiten Gutachten für die Zürcher Gesundheitsdirektion, indem er auch weitere Verlegungen des Geburtshauses untersucht hat, schreibt er: