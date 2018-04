Für gewöhnlich sorgen Hebammen dafür, dass der Nachwuchs ihrer Klientinnen gesund und munter zur Welt kommt. Beim eigenen Nachwuchs hapert es allerdings: «Es sollten mehr Hebammen ausgebildet werden», sagt Barbara Stocker, Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes. In einigen Gebieten könne es zu Engpässen kommen. Das gilt besonders in der Ferienzeit.

Zu den Engpässen hat die über Jahre steigende Geburtenrate beigetragen. Seit 2005 erblicken jedes Jahr mehr Kinder das Licht der Welt. Zuletzt waren es 87'900 Buben und Mädchen – so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Familie erlebt eine Renaissance, weniger Frauen bleiben kinderlos, die Zahl der Kleinfamilien steigt. Zwar hat auch die Zahl der Hebammen in den letzten zehn Jahren kontinuierlich zugenommen (von 690 auf 1400), allerdings arbeiten viele in Teilzeit.

Hinzu kommt, dass die Ausbildungsplätze begrenzt sind. Es gibt zwar genügend junge Frauen, die Hebammen werden wollen, trotzdem können die beiden Fachhochschulen in der Deutschschweiz – die ZHAW in Winterthur und die BFH in Bern – nicht mehr Interessentinnen aufnehmen, da es nicht genug Praktikumsplätze in den Spitälern gibt. Zudem wurden in den vergangenen Jahren einige Stationen geschlossen. So fand zum Beispiel das Geburtshaus Jenins GR nicht genügend Hebammen und das beliebte Spital Riggisberg BE musste sich dem Sparzwang beugen, was eine emotionale Debatte entfachte.

Auch freiberufliche Hebammen können die neu entstehende Lücke nicht auffangen. Sie dürfen zwar Studierende anstellen und ausbilden, abrechnen können sie deren Leistungen allerdings nicht. Wenn sie angehende Hebammen ausbilden wollen, müssen sie das in den meisten Kantonen ohne finanzielle Gegenleistung tun. Auch die Studierenden erhalten nicht immer einen Lohn. Das sei unhaltbar, sagt Stocker. «Beide müssen für ihre Arbeit bezahlt werden.»