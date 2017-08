Das beweist auch Ruinelli gleich zu Beginn, wenn er zuerst vom Bergsturz im benachbarten Piuro spricht. 1618 begrub ein gewaltiger, von Menschen verursachter Bergsturz nahezu das ganze Dorf, bis 2000 Menschen kamen ums Leben. «In Bondo beklagen wir Gott sei Dank keine Opfer, wie es wenigstens bisher aussieht. Die Vermissten dürften kaum aus dem Dorf stammen, das wüssten wir längst.» Im Bergell kennt sich nahezu das ganze Tal, auch wenn von Talstufe zu Talstufe sowohl die Mentalität wie auch die Sprache ändert, in Nuancen, die wohl nur Bergeller heraushören.»

Wie genau die Schäden an seinem Haus in Bondo sind, weiss Franco Ruinelli noch nicht; er lebt darin jeweils bei Heimatbesuchen oder während Kurzurlauben: «Wir können ja nicht hingehen und nachschauen.» Auf Fotos und Drohnenaufnahmen habe er jedoch gesehen, dass von aussen her alles intakt scheint.

Er schätze anhand der Aufnahmen auch, sagt Ruinelli weiter, dass die Bauwerke gut gehalten hätten, die nach dem Bergsturz vor sechs Jahren errichtet worden sind. Damals hatte es Bondos Zeltplatz weggeschwemmt. Nicht allen Einheimischen habe der massive Landschaftseingriff gefallen. Jetzt scheinen sich die Massnahmen als tauglich erwiesen zu haben.

«Allerdings nicht bei der Strasse», sagt Ruinelli: «Die Brücke war zu tief, es bildete sich ein Stau, ein See; darum spülte es die gewaltigen Muren über die seitlichen Betonwände hinaus.» Oben am steilen Berg hänge nach wie vor enorm viel lockeres Gestein. «Der Mensch tut viel gegen den Berg. Aber gerade im Bergell kann man erfahren: Die Natur lässt sich nicht führen.»

Aufzeichnung: Max Dohner