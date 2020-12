Happy Birthday, Ueli Maurer! Der Bundesrat wird 70 – und gehört damit zu einem erlauchten Club

Erst als zehnter Bundesrat überhaupt überschreitet Ueli Maurer die 70-Jahre-Marke im Amt. Gegenwärtig ist er der amtsälteste und auch der mit Abstand älteste Bundesrat. Seit 2009 sitzt der SVP-Mann in der Landesregierung. Zwar liegt das Medianalter im Bundesrat höher als noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Doch Bundesräte im Rentenalter sind seltener geworden, viele von ihnen verlassen das Gremium kurz vor dem ordentlichen AHV-Eintrittsalter. Am Ende dieser Legislatur wäre Maurer 73. Damit würde er definitiv in den Reigen der allerältesten Bundesräte seit der Gründung des Bundesstaats 1848 aufsteigen, wäre aber noch weit entfernt vom Rekordhalter Adolf Deucher. Der Thurgauer verstarb 1912 mit 81 Jahren nach kurzer Krankheit im Amt.

Trotzdem ist Maurer in jüngerer Zeit eine Ausnahmeerscheinung. Einen Titel hat er schon auf sicher: Er wird der älteste Demissionär seit der Einführung der Zauberformel 1959 sein. Bisheriger Titelhalter ist der Sozialdemokrat Pierre Graber, der 1978 im Alter von 69 Jahren zurücktrat. Mit einem Rücktrittsalter von je 68 folgen Hans-Rudolf Merz (FDP, im Amt von 2004–2010), Otto Stich (SP, 1984–1995) und Georges-André Chevallaz (FDP, 1974–1983).

In der Gründerzeit des Bundesstaats und in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts blieb eine Reihe von Magistraten bis ins höhere Alter im Bundesrat. Zu nennen sind Robert Comtesse, Gustave Ador und Josef Zemp: Sie schieden jeweils 74-jährig aus dem Amt. Ob Ueli Maurer auch noch sie überholen wird? In Interviews kokettiert der Finanzminister jedenfalls gerne damit, dass er sich nach dieser Legislatur ein paar weitere Jahre in der Landesregierung vorstellen könnte. (sva)