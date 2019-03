Dies bestätigte seine Frau Monika auf Anfrage. Sie war zu Hause in Hergiswil, als sie telefonisch vom Unfall erfahren hat, und reiste dann nach. Ein Skifahrer sei am vergangenen Sonntag mit Wicki zusammengeprallt. Dabei brach er sich sechs Rippen, die Leber wurde leicht verletzt. Noch befinde er sich auf der Intensivstation im Regionalspital von Zams, doch sei er bereits auf dem Weg zur Besserung, sagt seine Frau. Noch am Samstag hatte Wicki mit dem Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter Keller an der Veranstaltung «Hans-Peter» in Stans über die vergangene Session teilgenommen und war dann nach Österreich gereist.

Wicki kandidierte im vergangenen Dezember als Bundesrats-Nachfolger von Johann Schneider-Ammann. Er unterlag Karin Keller-Sutter. (map/mwa)