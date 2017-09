Wirtschaft lässt Leuthard fallen», titelte der «SonntagsBlick» vor vier Tagen. Der Grund: Der Dachverband Economiesuisse hatte bürgerliche Nationalräte in einem Brief aufgefordert, den Gegenvorschlag von SVP-Nationalrat Gregor Rutz zu unterstützen, der die Radio- und TV-Gebühren auf 200 Franken halbieren will. Gegenüber der «Nordwestschweiz» reicht Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer die Begründung nach: «Wir forderten schon vor der Revision des Radio- und Fernsehgesetzes vor zwei Jahren eine ernsthaft und ergebnisoffen geführte Diskussion, was medialer Service public in Zukunft beinhalten soll. Diese Diskussion ist Bundesrätin Doris Leuthard bis heute schuldig geblieben.» Deshalb müsse der Druck nun übers Portemonnaie erhört werden. Die No-Billag-Initiative ist aber auch in Karrers Augen zu radikal. (dbü)