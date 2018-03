«Engagiert euch! Jetzt! Mit uns!», appelliert Bundesrätin Doris Leuthard zum Schluss des Videos, das die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, EKF, am Donnerstag anlässlich des internationalen Tages der Frau veröffentlichte.

Neben Leuthard äussern sich in dem Film aktive Politikerinnen aus sieben Parteien und aus allen Landesteilen in drei Sprachen über ihre Arbeit. «Wir lassen uns nicht aufhalten», «wir sind da, wo es uns braucht» oder «wir machen Politik, weil Politik unseren Alltag bestimmt», erklären die Frauen.

Gefühlte Parität

Mit dem Spot wollten sie andere Frauen motivieren, «sich politisch zu engagieren und die Schweiz mitzugestalten». Denn eines verbinde sie alle: Sie zeigten glaubhaft, dass Politik Freude mache und dass es mehr Frauen brauche, die ihre Kompetenz und ihre Erfahrung aktiv in die Politik einbrächten, sagte EKF-Vizepräsidentin Simone Curau-Aepli gemäss Redetext vor den Medien.

Zudem müssten möglichst viele aktive Frauen und Verantwortliche in Parteien und politischen Ämtern sich mit voller Kraft für «halbe-halbe» einsetzen. Denn bis heute seien immer noch nur knapp ein Drittel der Mandate in den Legislativen von Bund und Kantonen weiblich besetzt, in den Exekutiven sei es etwa ein Viertel.

Zum Teil werde es bereits als genügend empfunden, wenn sich die Beteiligung von Frauen auf diesem Niveau einpendle. «Das wird gefühlsmässig quasi als Parität wahrgenommen», sagte Curau-Aepli.