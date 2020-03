«Habe richtig Angst»: Tessiner Arzt berichtet von der Situation vor Ort

Das tue ich. Wir testen Patienten auf das Coronavirus. Es gibt aktuell sehr viele Unsicherheitsfaktoren, die mit den Tests verbunden sind. Wir testen nicht bei uns in der Praxis, sondern bei den Menschen zuhause.

Hans Leimgruber: Die ganze Lage ist eine Katastrophe. Ich bin seit 42 Jahren Arzt und das ist das erste Mal, dass ich richtig Angst habe. Ich habe mich einmal vor vielen Jahren mit einer Nadel, mit der ich eine HIV-Patientin behandelt habe, in den Finger gestochen. Doch das war nichts im Vergleich zu jetzt.

Wie laufen diese Tests genau ab?

Ich gebe den Patienten genaue Anweisungen und lege ihnen einen Mundschutz vor die Haustüre. Haben sie die Schutzmaske gefasst, ziehe ich mir einen Papierschutzanzug an, drei paar Schutzhandschuhe übereinander und betrete die Wohnung. Medizinische Schutzbrillen für die Augen haben wir aktuell nicht. Ich trage eine Schweisserbrille. Dennoch bleibt das Risiko einer Ansteckung extrem hoch. Kommt hinzu, dass ich mit meinen 67 Jahren selbst zur Risikogruppe gehöre.

Wann haben Sie vom Ausbruch des Virus erfahren?



Ich habe bereits im Januar die Ausbreitung von COVID-19 in Wuhan sehr aufmerksam mitverfolgt. Ich habe früh vorgegriffen und in meiner Praxis Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Patienten mit Symptomen wie Husten oder Halsweh wurden angehalten, nicht die Praxis zu betreten, sondern uns anzurufen. Wir haben alles regelmässig desinfiziert und gereinigt. Dann habe ich systematisch alle meine Patienten in der Risikogruppe angerufen und sie vor den Risiken des Virus gewarnt und sie angehalten, zu Hause zu bleiben. 99 Prozent haben den Ernst der Lage schon relativ früh verstanden.

Seither ist viel passiert. Der Bundesrat hat die ausserordentliche Lage ausgerufen und rigorose Schutzmassnahmen und Einschränkungen getroffen. Wie beurteilen Sie diese Massnahmen?



In meinen Augen war das primär eine Pflästerli-Politik. Bei jeder neuen Massnahme musste man einige Tage warten, um zu schauen, ob sie überhaupt funktioniert. Das ist natürlich auch ein demokratisches Problem. Die Prozesse sind langsamer und wir haben ein anderes Verständnis von individueller Freiheit.

Das Tessin ist mit insgesamt 1211 Infizierten und 53 Verstorbenen (Stand 24. März, Anmerkung d. Redaktion) einer der am stärksten betroffenen Kantone. Kamen die Massnahmen des Bundes zu spät?



Ich denke schon, ja. Das Problem ist auch, dass das Tessin immer wieder vom Bund zurückgepfiffen wird. Das war bei den Schulschliessungen der Fall und nun auch bei der Schliessung der Baustellen. Fakt ist einfach, dass die Situation im Tessin mit der in der Lombardei zu vergleichen ist. Es handelt sich um genau die gleiche Gefährdungslage. Dass die Baustellen nun doch nicht geschlossen werden, wir weiterhin die Grenzgänger aus Industrie und Gewerbe tolerieren, ist einfach der Hammer. Es fühlt sich an, als würde das Tessin den Säuen zum Frass vorgeworfen. Man kann nicht von einem Büro in Bern aus solche Entscheidungen fällen.