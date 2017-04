Wo bleibt Ihre Toleranz? Die Meinungsfreiheit gilt in der Schweiz für alle, auch für die 38 Prozent Türken, die "Ja" gestimmt haben.

Hier muss ich vorwegschicken, dass ich davon ausgehe, dass dieses Resultat nicht rechtmässig ist. Die Meinungsfreiheit, wie wir sie in der Schweiz kennen, war nicht gegeben. Unliebsame Medienschaffende und Oppositionspolitiker wurden mundtot gemacht, des Landes verwiesen oder eingesperrt. Wahlbeobachter wurden an ihrer Arbeit behindert, Stimmzettel ohne Stempel zugelassen. Ich verstehe die Wut unter all jenen, welche sich echte Demokratie und Gewaltenteilung wünschen. In meinem Aufruf-Tweet habe ich denn auch explizit geschrieben, dass diese Leute doch freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren sollen. Das ist keine absolute Forderung.

SP-Nationalrat Cédric Wermuth reagierte empört auf Ihren Aufruf und twitterte: "Aber sonst gehts dir noch gut?"

Meine Antwort auf Twitter dazu war: "Ich sag freiwillig. Wenn sie so stimmen sollen sie so leben. Und nicht hier in Sicherheit und Medienfreiheit. Meine Meinung. Punkt." Die Antwort gilt immer noch.