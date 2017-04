"Wir wollen entscheiden, was wir mit unserem Geld finanzieren", erklärte auch GSoA-Sekretär Youniss Mussa. Seiner Meinung nach trägt die Schweiz mit Investitionen in Rüstungsbetriebe auch zur Vertreibung von Millionen von Menschen bei. Die Initiative bekämpfe Fluchtursachen, indem sie für weniger Waffen in Kriegsgebieten sorge. "Künftige Konflikte können nur dann verhindert werden, wenn man ihre Ursachen bekämpft", sagte Mussa.

Löchrige Verbote

Die heutige Rechtslage lässt das kaum zu. Laut Grünen-Nationalrätin Lisa Mazzone (GE) gibt es verschiedene von der Schweiz ratifizierte Abkommen, etwa jenes über ein Verbot von Streumunition. Die Schweizer Gesetzgebung verbietet auch die direkte Finanzierung von Atomwaffen, chemischen und biologischen Waffen, Antipersonenminen und Streumunition.

Laut Mazzone können diese Bestimmungen aber leicht umgangen werden, weil nur der vorsätzliche Verstoss bestraft wird. Zudem ist der Kauf von Beteiligungen und Anlagen nur verboten, wenn damit das Verbot der direkten Finanzierung umgangen werden soll. Die Finanzierung von konventionellem Kriegsmaterial ist überhaupt nicht reguliert.

Lukrativer Raketenangriff

Nach Angaben der Initianten soll die UBS mit 5,6 Milliarden Franken an Herstellern nuklearer Rüstungsgüter beteiligt sein, die CS mit 1 Milliarde. Die Angaben stammen aus dem jährlich publizierten internationalen Bericht "Don't Bank on the Bomb" der Friedensorganisation PAX.

Auch die Nationalbank investierte demnach mehrere hundert Millionen Franken in Atomwaffenproduzenten. Durch die Beteiligung an Raytheon profitierte sie direkt vom Raketenangriff auf eine syrische Luftwaffenbasis von letzter Woche, wie Radio Télévision Suisse (RTS) berichtete. Sofern die Nationalbank noch gleich viele Aktien des Rüstungskonzerns wie Ende 2016 hielt, stieg der Wert des Aktienpakets über Nacht um 4 Millionen Dollar.

Grüne und SP an Bord

Die Initiative findet breite Unterstützung. Die Delegierten von Grünen und SP haben sich bereits dafür ausgesprochen. Insgesamt umfasst das "Bündnis für ein Verbot von Kriegsgeschäften" rund 40 Organisationen. Die Sammelfrist läuft am 11. Oktober 2018 ab. Bis dahin müssen die Initianten 100'000 beglaubigte Unterschriften zusammenbringen.