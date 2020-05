Gruppe von reformierten Theologinnen und vermutet «Grenzverletzungen» hinter Rücktritt von Sabine Brändlin

(gb.) Der Brief ist an den Rat, die Geschäftsprüfungskommission und das Synodenbüro der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) gerichtet. Elf Pfarrerinnen und Pfarrer aus der ganzen Schweiz sowie ein Theologe aus Bern fordern darin eine umgehende Prüfung des Rücktritts von Sabine Brändlin. Der Rat habe in der Sache nicht transparent kommuniziert und liesse sich zu viel Zeit, heisst es in dem Brief, den die Zürcher Pfarrerin Sibylle Forrer auf Twitter teilte.