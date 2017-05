Die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ), Bezirksverband Baden, wehrt sich in einer Medienmitteilung gegen den Vorwurf, die Zöllner würden an Brückentagen wie nach Auffahrt schleppend an der Grenze abfertigen.

Insbesondere durch das Abstempeln der sogenannten grünen Zettel für die Mehrwertsteuererstattung kommt es dann zu Chaos an den Grenzübergängen. Allein im Bereich des Hauptzollamts Lörrach wurden 2016 6,4 Millionen Bescheinigungen abgestempelt.

Ab 1. Juni zusätzliche Mitarbeiter

Wegen des Ansturms könnten die Zöllner nicht schneller abfertigen und auf Kontrollen verzichten. Der BDZ verweist darauf, dass er sich für die Einführung einer Bagatellgrenze von 100 Euro eingesetzt hat, die das deutsche Bundesfinanzministerium aber ablehnte.

Stattdessen soll ab 2020 ein automatisiertes Verfahren eingeführt werden. Falls dies nicht den erwünschten Erfolg einbringe, will sich die BDZ wieder für die Bagatellgrenze engagieren.

Die BDZ kritisiert, dass Detailhändler Ausfuhrzettel für Erstattung von Kleinstbeträgen wie 4 Cent ausstellen und so zu den Staus am Zoll beitragen.

Ab 1. Juni stellt der Zoll allein im Raum Lörrach 20 zusätzliche Mitarbeiter an. Diese sollen die Zöllner entlasten, bestätigte Mediensprecherin Antje Bendel einen Bericht der «Tageswoche».