Parlamentarier und Bundesangestellte sollen ihren Teil zum Klimaschutz beitragen – und vermehrt mit dem Zug statt mit dem Flugzeug zu Treffen im Ausland reisen. Dies fordert der Luzerner Grünen-Nationalrat Michael Töngi in zwei eben eingereichten Vorstössen. Konkret soll für Destinationen, die innert acht Stunden per Bahn erreichbar sind, ein Zug-Obligatorium gelten. «Parlamentarier, die es eiliger haben, sollen selber für die Flugkosten aufkommen», heisst es im Vorstoss. Verbindliche Vorschriften gibt es heute keine. Bundesangestellten wird in einem Infoblatt lediglich empfohlen, für fünf- bis sechsstündige Reisezeiten die Bahn zu wählen.

In der Acht-Stunden-Zone liegen sowohl Paris als auch London und der EU-Hauptsitz in Brüssel. Für die Reise nach Paris, die im Zug vier Stunden dauert, setzen die Beamten des Bundes bereits heute meist auf die Bahn, wie eine Auswertung des Online-Portals Watson zeigt. Bei den Flügen nach Paris handelt es sich zudem häufig um Zwischenstopps mit anderem Endziel.

Etwas länger dauert die Zugfahrt mit mindestens 6 Stunden und 11 Minuten nach Brüssel, und knapp 8 Stunden nach London. Das ist zu lange für die meisten Beamten. Die beiden Destinationen werden fast ausschliesslich per Flugzeug angesteuert.