Marokko setzt sie bereits ein. Das Wallis auch. Nun eruieren die Parlamentsdienste ebenfalls, ob sich Spracherkennungsprogramme eignen, um Ratsdebatten ganz oder teilweise für das amtliche Bulletin zu protokollieren. Auch Übersetzungsprogramme sind ein Thema. Zumindest für Mails in einer Fremdsprache oder für den internen Gebrauch könnte künftig das Übersetzungsprogramm DeepL Translator eingesetzt werden, findet Philippe Schwab, der Generalsekretär der Parlamentsdienste. Er selbst testet den Online-Dienst für maschinelle Übersetzung seit vier Monaten. Und die Parlamentsdienste planen, für die Wahlen 2019 erstmals Chatbot einzusetzen. Diese virtuellen Kommunikationsroboter sollen Fragen zu den Nationalratswahlen beantworten.

Die 317 Mitarbeiter der Parlamentsdienste, die zur Hauptsache die 246 Parlamentarier betreuen und auch für das Bundeshaus zuständig sind, sehen sich seit Juni 2017 mit einem umfassenden Reorganisations-Programm konfrontiert. Noch bis im Mai werden Funktionen und Lohnklassen sämtlicher Stellen überprüft. Gefordert sind auch die Mitarbeiter selbst. Bis Mai sollen sie den Beschrieb ihres eigenen Stellenprofils weiterentwickeln. Schwab sagt: «Ich erwarte zum Beispiel, dass sich die Protokollführer mit der Frage auseinandersetzen, was sie in ihrer Arbeit gegenüber heute für einen Mehrwert bringen können.»

Philippe Schwab ist seit 2013 Generalsekretär der Parlamentsdienste. Am traditionellen Jahresfest Anfang Januar war der Generalsekretär in einer Ansprache sehr weit gegangen. «Es braucht einen Neuanfang», sagte er. Im Juni sollen die neuen Profile und die Lohnklassen der Angestellten feststehen. Vorgesehen ist, dass sie ab 1. Januar 2019 in Kraft treten. Ändern sich Profil oder Lohnklasse, erhalten die Angestellten einen neuen Arbeitsvertrag. Lohnwirksam werden neue Profile erst ab 2021 – weil Bundesangestellte eine zweijährige Lohn-Besitzstandgarantie haben.