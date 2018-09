95 Prozent aller Teilnehmer im Alter von 24 und 26 Jahren gaben in der Befragung an, Bett und Körper mit mindestens einer Person geteilt zu haben; die meisten zählen allerdings zwei bis sieben Sexualpartner.

15 Prozent der Frauen und 13 Prozent der Männer berichteten dabei über homosexuelle oder bisexuelle Kontakte. Im Durchschnitt erlebten die Teilnehmer das erste Mal im Alter von knapp 17 Jahren. Einige Jahre später, zum Zeitpunkt der Befragung, führten drei Viertel von ihnen eine feste Beziehung. Fast alle hatten bereits Oralsex (96 Prozent) und vaginale Kontakte (95 Prozent); 49 Prozent der Männer und Frauen gaben zudem an, Analsex gehabt zu haben.

Doch die Studie geht über die Fragen nach dem wem, wie oft und wie hinaus. Wir stellen vier Punkte vor, die besonders herausstechen:

1. Sexuelle Übergriffe

Die Studie zeigt: Auch in der Schweiz erlebt eine beträchtliche Zahl von Frauen sexuelle Gewalt. Knapp 16 Prozent der Studienteilnehmerinnen gaben an, sexuell missbraucht oder vergewaltigt worden zu sein. Das ist also jede sechste Frau. Bei den Männern ist die Zahl der sexuellen Missbrauchsopfer mit 2,8 Prozent deutlich tiefer.

Weiter fällt auf, dass mehr Frauen als Männer Sex haben, ohne diesen wirklich zu wollen (53 Prozent gegenüber 23 Prozent). Als Erklärung gaben die meisten Befragten an, dass sie dies für "eine gute Beziehung" oder aus Liebe gemacht hätten.