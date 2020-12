Grossandrang: Im Kanton Zürich sind schon alle Impftermine ausgebucht

(wap) Das Interesse an Impfterminen im Kanton Zürich war riesig: Allein in der ersten Stunde nach der Aufschaltung der Online-Anmeldeformulare habe man 100'000 Aufrufe gezählt, ausserdem seien pro Stunde 60'000 Anrufe eingegangen, meldete die Zürcher Gesundheitsdirektion am Mittwochabend. Dabei sei es zu Netzüberlastungen und Wartezeiten gekommen. Die Gesundheitsdirektion bittet in der Mitteilung um Entschuldigung.

Die buchbaren Termine seien innert kurzer Zeit vergeben gewesen. Neue Termine würden ab Anfang nächster Woche aufgeschaltet, heisst es in der Mitteilung weiter. Geimpft werden soll in Zürich ab dem 4. Januar. Zunächst seien 500 bis 600 Personen dran, dabei handle es sich um Hochrisikopatienten und Personen, die älter als 75 Jahre sind.