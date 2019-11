Grossaktion: Polizei kontrolliert 3800 Personen, 2300 Fahrzeuge – und nimmt 13 Personen fest

(kuy) Rund 600 Polizistinnen und Polizisten und Mitarbeitende aus 18 Kantonen, dem Grenzwachtkorps und der Transportpolizei kontrollierten vergangenen Freitag und Samstag an verschiedenen Orten in der ganzen Schweiz total über 2300 Fahrzeuge und rund 3800 Personen. Der Grossteil der Automobilisten war korrekt unterwegs. Zudem fanden auch Kontrollen im Bahnverkehr statt. Das teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit.