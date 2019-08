Die Tat schockiert: Am Montag hat ein Mann am Bahnhof in Frankfurt einen Buben vor einen ankommenden Zug gestossen und getötet. Dessen Mutter konnte sich vor dem Angreifer retten. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen dreifachen Familienvater und anerkannten Flüchtling aus Eritrea. Er wohnt in Wädenswil und war in psychiatrischer Behandlung. Laut Medienberichten leidet er an Verfolgungswahn. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Nach der Wahnsinnstat in Frankfurt gehen die Wogen in den sozialen Medien hoch. Auch in der Politik herrscht Aktivismus – an oberster Stelle. Wie die Zeitschrift «Der Spiegel» am Freitag meldete, will der deutsche Innenminister Horst Seehofer zwischen der Schweiz und Deutschland wieder Grenzkontrollen einführen.