Glockenturm im Kanton Freiburg durch Blitzeinschlag beschädigt

Der Blitz schlug gegen 20.30 Uhr in die Spitze des 42 Meter hohen Glockenturms ein, wie die Freiburger Kantonspolizei am Montag mitteilte. Weil Rauch und Glut in der Kirchturmspitze sichtbar waren, wurde die Feuerwehr alarmiert.

Die örtliche Feuerwehr wurde unterstützt von Einsatzkräften aus Châtel-St-Denis, Bulle und Lausanne. Um die Glut zu löschen, mussten das Gebiet um die Kirche und die nahe Strasse gesperrt werden. Im Verlauf des Montags wurden weitere Demontage- und Stabilisierungsarbeiten an der Turmspitze vorgenommen.

Der Ort St-Martin liegt im Vivisbachbezirk etwa 15 Kilometer von Bulle entfernt. St-Martin zählt gut tausend Einwohner.