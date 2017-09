Die Evakuierten konnten wieder in den Weiler "Unter dem Berg" zurückkehren, wie der Regionale Führungsstab Saas am Sonntagmorgen mitteilte. Die Menschen hatten ihre Wohnungen bis am Samstagabend 18 Uhr planmässig verlassen.

Der Triftgletscher wurde laufend überwacht. Seit Samstagmorgen stieg seine Fliessgeschwindigkeit ständig an. Hatte sie am Morgen noch 120 bis 130 Zentimeter pro 24 Stunden betragen, stieg sie bis 16 Uhr auf zwei Meter an. In der Nacht auf Sonntag wurden sogar vier bis fünf Meter gemessen.