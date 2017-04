Quiz zum Sechseläuten 2017 Was heisst eigentlich «Böögg»? Was feiern die Zürcher mit der Verbrennung des Bööggs? Und warum heisst es «Sechseläuten»? Der Kinderumzug am Sonntag ist– anders als der Sechseläuten-Montag – ein Anlass für alle. Also auch für Nicht-Zunftmitglieder und Mädchen. Seit wann sind letztere am Umzug willkommen? Wer oder was ist das «ZZZ»? Welche TV-Moderatorin kommentiert dieses Jahr neu die Live-Übertragung im Schweizer Fernsehen? Wie viele Menschen verfolgten die Böögg-Verbrennung 2016 vor dem Fernseher? Wer ist kein Ehrengast am Sechseläuten 2017? Was kostet ein Böögg? Wie lange brannte der standhafteste Böögg aller Zeiten? Je schneller er explodiert, desto schöner wird der Sommer – hat der Böögg recht? Der Böögg sagt nicht nur das Wetter vorher, sondern auch ... Wann ist das Sechseläuten 2018? Nicht schlecht – aber gehen Sie doch spätestens nächstes Jahr mal hin. Wurst nicht vergessen! Sie sind der Knaller! Und haben das Zeug zum Zürcher.