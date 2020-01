Balthasar Glättli will Parteipräsident der Grünen Schweiz werden

Die Kantonalpartei Zürich habe ihn formell für die Nachfolge von Regula Rytz nominiert, schrieb Glättli in der Mitteilung. Und in einem Brief an die Grünen erklärte er, er stehe für eine Politik, die angesichts der Klimakatastrophe und des Artensterbens "eine glaubwürdige und positive Alternative" zeichne. der Mitteilung. Und in einem Brief an die Grünen erklärte er, er stehe für eine Politik, die angesichts der Klimakatastrophe und des Artensterbens "eine glaubwürdige und positive Alternative" zeichne.

Die historische Aufgabe der Grünen sei es, diesen fundamentalen Wandel in eine kohlenstofffreie Zukunft auf demokratischem Weg herbeizuführen, sagte Glättli ausserdem im Gespräch mit der "Sonntagszeitung". "Wir können die Menschen überzeugen, indem wir faire und sozial verträgliche Lösungen vorschlagen."

Ein weiteres Ziel seiner allfälligen Präsidentschaft sei die Vertretung der Grünen im Bundesrat. Denn dieser sei eine zentrale politische Institution, wo Lösungen und Kompromisse aufgegleist würden. "Dort können wir wirkungsvoller eine bessere Politik machen".

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die Präsidentschaft müssen bis zum 31. Januar angemeldet werden. Die Wahl des Präsidiums der Grünen Schweiz findet am 28. März in Brugg AG statt. Derzeit gibt es noch keine anderen Kandidaten.