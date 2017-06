Giezendanner will weiter wissen, ob es stimme, dass «ein mit dem Verkauf betrauter Hauptoperateur schon einmal (vor ca. 12 Jahren) in Konkurs geriet und dass dieser Hauptoperateur der SCL/SCT Flotte hohe Beträge schuldete». Weiter will er wissen, ob die Kreditwürdigkeit der beiden Firmen «eingehend abgeklärt» worden seien. Und warum zuerst zwei Schiffe einzeln an einen türkischen Reeder verkauft wurden, die anderen aber im Paket an die «Verkaufsagenten» gingen. Eine weitere brisante Frage: Ob es stimme, dass beim Bund Akten zu den Schiffen abhandengekommen seien.