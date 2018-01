Von rund 273'000 Sozialhilfeempfängern im Jahr 2016 waren knapp 194'000 volljährig. Die Hälfte von ihnen hat keinen Berufsabschluss, und 30 Prozent haben Schwierigkeiten mit Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen, wie die Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Verband für Weiterbildung (SVEB) am Montag schrieben.

Sozialdienste schätzten in einer Umfrage der SKOS, dass 40 Prozent der Erwachsenen mit Sozialhilfe - also landesweit rund 75'000 - mit Weiterbildung mehr Chancen auf eine berufliche Integration haben. Einige Sozialdienste und Sozialämter haben bereits Angebote für diese Menschen, und in Pilotprojekten werden Ansätze erprobt.

Verbandspräsident und SP-Nationalrat Matthias Aebischer sowie Raphael Golta (ZH-Stadtrat) im Interview: