Die freiwilligen Mütter

Unser Projekt mit den Mamans Volontaires, den freiwilligen Müttern, konnten wir noch einmal stark ausbauen, sodass ab nächstem Jahr an fünf Stützpunkten rund 400 Kinder in den Genuss von drei Mahlzeiten pro Woche kommen und von den Mamans Volontaires betreut werden. Diese arbeiten freiwillig und erhalten einzig einen kleinen Zustupf für ihre Spesen. Sie organisieren selber, wer an welchem Tag bei der Zubereitung und der Verteilung des Mittagessens und wer für die einzelnen Kinder zuständig ist. Die Stimmung bei den Mittagessen ist gut und gelöst. Gleichzeitig herrscht aber auch eine klare Ordnung.

Da es in Ruanda zu wenig Schulhäuser gibt, wird zweischichtig unterrichtet: Eine Hälfte der Kinder hat vormittags Unterricht, die andere Hälfte am Nachmittag. Somit werden zuerst jene Kinder verköstigt, die den Nachmittagsunterricht besuchen. Nach dem Essen machen sie sich auf den Schulweg. Dann wird abgeräumt und abgewaschen, damit alles für die Kinder bereit steht, die vom morgendlichen Unterricht zurückkehren. Dass unser Projekt auch von den lokalen Behörden geschätzt wird, zeigt sich daran, dass die Häuser, in denen die Kantinen untergebracht sind, von den Behörden zur Verfügung gestellt werden. Bereits haben weitere Bezirke ihr Interesse angemeldet, damit auch bei ihnen ein weiterer Stützpunkt für Waisen und verwahrloste Kinder aufgebaut wird.

Kinder wieder integrieren

Auch das Problem der Strassenkinder möchte man in Zukunft vermehrt mit dem Einsatz der Mamans Volontaires lösen. Bei den Strassenkindern, die vom Bureau Social betreut werden, handelt es sich um Kinder zwischen 8 und 15 Jahren. Sie sind aus Hunger oder wegen familiärer Probleme von zu Hause weggelaufen. Man versucht, diese Kinder wieder in ihren Familien zu integrieren, was aber schwierig ist, wenn nicht jemand vor Ort die weitere Begleitung des Kindes und der Familie übernimmt. Auch hier könnten die Mamans Volontaires in Zukunft eine wichtige Rolle übernehmen.

Die Absolventen der von der Stiftung finanzierten beruflichen Ausbildung haben gute Chancen, trotz einer an unseren Massstäben gemessen bescheidenen Grundausbildung auf eigenen Füssen stehen zu können; sei es, dass sie eine Stelle finden, sei es, dass sie sich als Einmannbetrieb selbstständig machen können. Positiv ist auch, dass sämtliche Pulte und Bänke für die neuen Schulhäuser in der mit Occasionsmaschinen aus der Schweiz ausgestatteten Schreinerei gefertigt wurden. Als nächstes Projekt soll eine zweckmässig ausgestattete Garage die Ausbildung von Lehrlingen für einfache Reparatur- und Servicearbeiten an Fahrzeugen ermöglichen.

Bei den Viehverteilungen wurde neu ein Versuch unternommen, vermehrt Schweine zu verteilen, da diese relativ schnell durch den Verkauf von Jungtieren Ertrag abwerfen. Dasselbe gilt auch für Hühner und Kaninchen. Die ersten Resultate sind positiv, sodass wir prüfen werden, neben Kühen und Ziegen in Zukunft vermehrt Schweine und Kleinvieh zu verteilen. Besonders wertvoll ist nach wie vor die Abgabe von Kühen, welche nicht nur wegen der Milch, sondern auch wegen des für die Gartendüngung begehrten Mists äusserst hilfreich sind.

Mehr Licht!

Auch alle übrigen Aktivitäten der Stiftung laufen im gewohnten Rahmen oder es ist sogar ein Ausbau geplant. Ein Ausbau ist insbesondere für das Projekt der Abgabe von Solarlampen an Schüler vorgesehen, da die ersten Erfolge sehr ermutigend sind. Die Lehrer haben bestätigt, dass man bei Kindern, die eine Solarlampe erhalten haben, deutliche Fortschritte feststellt, weil sie am Abend dank der Lampen lernen können. Auch haben sich viele Eltern gemeldet, die ebenfalls eine Lampe möchten, um am Abend Körbe flechten und andere Handwerksarbeiten ausführen zu können.

Projekte, die weiterlaufen, sind die Vergabe von Kleinkrediten, die Unterstützung der lokalen Maternité (Geburtsabteilung) sowie die Versorgung von Spitalpatienten, die keine Angehörigen haben, mit Mahlzeiten. Sämtliche von der Stiftung unterstützten Projekte bewirken mit relativ bescheidenen Mitteln, dass Tausenden von Menschen auf unterschiedliche Weise zu einem besseren und selbstständigeren Leben verholfen werden kann. Die Dankbarkeit an die fernen «Swissis» ist gross und wir hoffen deshalb sehr, dass wir auch dieses Jahr auf die Solidarität und Hilfe der Leserinnen und Leser der AZ Medien zählen dürfen. Dazu bereits im Voraus ein ganz herzliches MURAKOZE – DANKE.