Im vergangenen November standen plötzlich schwerbewaffnete Polizeikräfte vor dem Ringier-Pressehaus und vor dem Medienhaus von CH Media in Aarau. Ein anonymes Schreiben war eingegangen, das «ein Blutbad in der ‹Blick›-Redaktion» ankündigte. Der Anschlag auf das Satiremagazin «Charlie Hebdo», der im Januar 2015 zwölf Todesopfer forderte, werde im Vergleich dazu «wie ein Lausbubenstreich aussehen». Mario Cortesi, Sprecher der Stadtpolizei Zürich sagt, es komme immer wieder vor, dass die Polizei aktiv werden müsse, wenn gegen Medien und Medienschaffende Drohungen geäussert würden. Cortesi stützt die Einschätzung der Reporter ohne Grenzen, die in ihrer jüngsten Auswertung die Schweiz auf Platz 6 stellen, was die Informations- und Medienfreiheit betrifft. Im Vergleich zu Ländern, in denen Journalisten regelmässig umgebracht werden, herrsche hierzulande ein «günstiges Umfeld».

Ärger wegen Ausländerthemen In einer neuen Studie des soziologischen Instituts der Universität Zürich wurden 637 Journalisten befragt, ob sie belästigt oder angegriffen werden. Gut die Hälfte bestätigte 2017, mindestens einmal verbal angegriffen worden zu sein. Einflussreichere Medienschaffende werden in der Regel eher aggressiv angegangen. Besonders leicht zur Zielscheibe werde, wer sich zu Themen wie Migration, Asyl, Islam, Religion und zur SVP äussere. Die Studie ergab, dass weibliche Journalisten nicht häufiger angegangen werden, sich aber emotional stärker beeindrucken lassen als Männer und eher reagieren, indem sie ihre Berichterstattung ändern oder ganz auf bestimmte Themen verzichten. Der «Weltwoche»-Autor Alex Baur ist sich Schmähungen gewohnt, ohne bisher seinen Stil anzupassen. Dass am 1. Mai rhetorische Aggression in physische Gewalt umgeschlagen hat und ihn eine Gruppe Autonomer zu verprügeln versuchte, ist jedoch nicht spurlos geblieben, wie er gegenüber dem Branchenportal «persoenlich.com» erzählt. Schliesslich sei nicht nur er angegangen worden, sondern auch seine Familie. Der Essstand, den seine Frau seit Jahren an der 1.-Mai-Feier betreibt, wurde beschädigt. Zunächst wollte er keine Strafanzeige einreichen. Nachdem nun aber auch ein Farbanschlag auf das Redaktionsgebäude erfolgte, hat er sich umbesonnen. Der «Weltwoche»-Verleger und SVP-Politiker Roger Köppel reagiert auf den Farbanschlag mit dem Tweet «Wehret den Anfängen!». Er selbst sieht sich regelmässigen Drohungen ausgesetzt, wie Cortesi bestätigt. Exponiert hatte sich Köppel etwa, als er in der «Weltwoche» die Mohammed-Karikaturen nachdruckte. Zu einer Ermittlung der Staatsanwaltschaft kam es, als der Künstler Philipp Ruch im Magazin «Surprise» als Plakat den Gewaltaufruf «Tötet Roger Köppel» publizierte, das Werbung für sein Theaterstück hätte sein sollen. Bedrängter Moderator Politisch motiviert war auch ein Hass-Tweet gegen den «Arena»-Moderator Jonas Projer. Der Absender der Botschaft schrieb: «Mitten in der Nacht werden wir kommen und Dich richten.» Projer reichte Strafanzeige ein, was der Arbeitgeber SRF in solchen Fällen als Standardvorgehen empfiehlt. SRF toleriere keine Drohungen gegen Mitarbeitende, sagt eine SRF-Sprecherin. Nach einer Vergleichsverhandlung und einer Entschuldigung zog Projer die Klage allerdings zurück.