Gesundheitskommission des Nationalrats befürwortet Nachtragskredite für Bewältigung der Corona-Krise

(gb.) Unter anderem hat die Kommission die Kredite geprüft, welche der Bundesrat dem Parlament beantragt hat. Gemäss einer Mitteilung der Kommission wurde der Kredit von 6 Milliarden Franken für die Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung einstimmig unterstützt. Ebenfalls einstimmig hiess die Kommission 5,3 Milliarden Franken für den Covid-19-Erwerbsersatz gut. Der Bundesrat soll dabei nochmals die Regelung prüfen, wonach Selbständige – zum Beispiel Taxifahrer – erst ab einem Jahreseinkommen von 90'000 Franken Anspruch auf die Leistungen haben.

Die Kommission befürwortete zudem, dass der Bund 2,5 Milliarden für die Beschaffung von Sanitätsmaterial ausgibt sowie 130 Millionen für den Einkauf von Medikamenten zur Behandlung von Covid-19. 10 Millionen sollen zudem an eine globale Aktion zur Erfindung eines Impfstoffes gehen.

Grosshändler sollen nicht ganzes Sortiment verkaufen dürfen

Am Donnerstag hat der Bundesrat beschlossen, die Sortimentsbeschränkung im Detailhandel aufzuheben. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats bezeichnet dies als Diskriminierung gegenüber dem KMU-Handel. Dass die Grossverteiler ab dem 27. April wieder all ihre Güter verkaufen dürfen, während die kleineren Geschäfte geschlossen bleiben müssen, bezeichnet die Kommission als «stossende Ungleichbehandlung». Der Bundesrat solle die entsprechende Verordnung korrigieren, heisst es in einer Mitteilung der Kommission.

Auch bei den Kitas fordert die Kommission ein Nachbessern. Der Bundesrat soll gemeinsam mit den Kantonen dafür sorgen, dass das wirtschaftliche Bestehen der Kitas während der Krise gesichert ist. Entsprechend unterstützt die Kommission zwei Motionen, die eine finanzielle Unterstützung für familienergänzende Betreuungsangebote fordern.