Wir treffen Mario Botta an der Badenfahrt, dem wohl kreativsten Stadtfest der Schweiz, für das er zusammen mit seiner Ehefrau aus dem Tessin in den Aargau reiste. In den vergangenen acht Jahren war Botta immer wieder in Baden; hier soll in rund zwei Jahren das «Botta-Bad» eröffnet werden. Sein Projekt weckt grosse Erwartungen, denn das einst blühende Bäderquartier ist in den letzten Jahrzehnten heruntergekommen – künftig soll es jährlich eine halbe Million Gäste anziehen.

Signor Botta, was sind Ihre Eindrücke nach einem Rundgang durch die Badenfahrt?

Mario Botta: Ich habe wunderbare Bars und Restaurants gesehen, darunter eines, das aus lauter Büchern gebaut wurde. Es gibt Bühnen und Türme, auf die man klettern kann – wunderbar! Und das mitten in der Stadt, vor allem in der Altstadt. Ich liebe Altstädte, und sie sollten ganz den Fussgängern, den Menschen gehören. Das ist in diesen zehn Tagen der Fall.