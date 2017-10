Wer trotzdem Sonne tanken will, sollte den Weg in die Höhe auf sich nehmen. In den Alpen ist es zwar am Morgen gebietsweise bewölkt, am Nachmittag aber ziemlich sonniges Wetter, mit 12 bis 15 Grad.

Auch am Sonntag ist keine Besserung in Sicht. Das Wetter zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt und bringt uns zeitweise Schauer. (watson/nfr/sam)