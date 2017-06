Berntreue: «Eine Katastrophe»

Gleicher Moment, anderer Ort: Die Pro-Berner haben sich ganz bewusst weit weg von den «Autonomistes» versammelt, man will allfälligen Scharmützeln schon von vornherein aus dem Weg gehen. Die Stimmung ist nicht ansatzweise so ausgelassen wie bei den politischen Gegnern – was auch daran liegt, dass bedeutend weniger Leute anwesend sind.

Was sich im Wahlkampf schon manifestiert hat, zeigt sich an den beiden Veranstaltungsorten exemplarisch: Wer den Kanton wechseln will, tut dies lautstark kund. Wer den Status quo bevorzugt, behält es – vereinfacht gesagt – für sich.

Und doch brechen die Pro-Berner plötzlich in Jubel aus, vielkehlig singen sie «on a gagné», «wir haben gewonnen». Wie ein Lauffeuer breitet sich die Nachricht aus, dass es gereicht habe. Eine, vielleicht zwei Minuten dauert es, bis der Irrtum bemerkt wird. Irgendjemand, man weiss nicht wer, hat das falsche Gerücht in die Welt gesetzt.