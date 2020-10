Gegen Trump und das Bistum Chur: Der frühere Abt Werlen will die Kirche näher zu den Menschen bringen

Auf dem Weg zum Aufbruch sieht Werlen aber einen grossen Stolperstein: die Pharisäer. Er meint damit nicht die historische Gruppe jüdischer Gelehrter, die in der Bibel oft vorkommt, sondern das Verhalten, das gemeinhin mit den Phari­säern assoziiert wird.

Dieses zeige sich «im Gesetzesdenken, im Starrsinn, im Festgefahrensein, in der Überheblichkeit, in der Verachtung, in der Selbstgerechtigkeit, in der Heuchelei, in der Herzensverhärtung, in der Scheinheiligkeit, in der Verlogenheit, in der Arroganz, im äusserlich frommen Getue, in der Verurteilung, in der Lieblosigkeit und in der Haltung: Alles ist klar». Ein solcher Pharisäismus sitze tief in der Kirche. Und peinliches Machtgehabe treibe viele Menschen aus der Kirche.

Mönche und Nonnen auf Twitter statt in der Kirche

Oder sie lassen deswegen ihre Kinder nicht taufen. Werlen berichtet von einer Frau, die diesen Entschluss fasste, weil eine Bistumsleitung in der Coronakrise einen Priester entliess. Werlen nennt die von ihm identifizierten Pharisäer nicht beim Namen. Es braucht jedoch wenig detektivische Fähigkeiten, um die Adressierten ausfindig zu machen.

Mehrmals ist es das Bistum Chur. Der entlassene Priester ist Martin Kopp. Der Generalvikar der Urschweiz wurde von Peter Bürcher, dem Apostolischen Administrator des Bistums Chur, aus seinem Amt entfernt. Der Grund: Kopp hatte sich öffentlich zur immer noch hängigen Bischofswahl geäussert. Er stand in offener Opposition zum emeritierten Bischof Vitus Huonder, einem äusserst konservativen Oberhirten.